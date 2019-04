Im Einklang mit der Natur

Der Bienenzuchtverein Dornbirn lud zum ersten Bienenhock und präsentiert ein neues Führungsteam.

Dornbirn. „Durch das Imkern beobachtet man viel bewusster die Natur. Es ist ein Hobby, das immer spannend ist und bleibt. Man lernt ständig dazu und kann bei der Arbeit mit den Bienen förmlich in eine andere Welt tauchen“, erklärt Peter Vogel vom Bienenzuchtverein Dornbirn die Faszination Biene. Gemeinsam mit Ewald Hiller und Gerhard Bohle bildet er das neue engagierte Vorstandsteam des „Ersten Vorarlberger Bienenzuchtvereines“, der 1868 in Dornbirn gegründet wurde und somit die älteste und größte Imkervereinigung Vorarlbergs ist. Die letzten zehn Jahre fungierte Reinhard Spiegel als Obmann, ihm folgt nun ein Trio. „Das Jahresprogramm beim Verein ist recht groß – vom monatlichen Bienenhock, Ausflügen bis zu Vorträgen – deshalb war für uns nur vorstellbar, dass wir uns das Amt teilen“, so Hiller.

Imkern liegt im Trend, und das ist gut so, angesichts alarmierender Zahlen – kürzlich berichteten die VN über das dramatische Bienensterben im Ländle. Seit dem Herbst ging die Hälfte aller Vorarlberger Bienen ein. „Bienen sind ein Indikator dafür, wie der Mensch mit der Umwelt umgeht. Von den Bienen lässt sich viel lernen und der Mensch kommt wieder in direktere Beziehung zur Umwelt“, betont Peter Vogel. Dass sich die Leute – von Jung bis Alt – wieder vermehrt für das Imkern interessieren und begeistern, freut die Vereinsverantwortlichen besonders. Die erfolgreiche Imkerei setzt sehr gute Kenntnisse voraus, die im Verein den Neuimkern vermittelt werden. So werden in der Zuchtgruppe über das ganze Bienenjahr die einzelnen Tätigkeiten Schritt für Schritt vor Ort am jeweils eigenen Bienenvolk des Neuimkers durchgeführt, damit die Imkerei in Theorie und Praxis erlernt werden kann.