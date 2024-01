Im Bresnersaal ging bis Mitternacht die Post ab

Partystimmung pur herrschte beim 41. SK Brederis Kaffeekränzchen mit mehr als hundert Frauen.

RANKWEIL. „Es waren schon recht viele Frauen aus unserer Gemeinde mit dabei, Ziel ist und bleibt für die nächsten Jahre aber eine wesentliche Steigerung der Teilnehmer zu erreichen. Ein solches Event soll ein Treffpunkt für alle Frauen künftig werden“, war Sportklub Brederis Vorstandsmitglied, Obfrau und Organisationschefin Renate Marzari mit den mehr als einhundert Ballgästen vom traditionellen Kaffeekränzchen im gut gefüllten Bresnersaal aber dennoch zufrieden. Neben dem über die Landesgrenzen hinaus bekannten Bresner Funken gehört das legendäre Kaffeekränzchen zu einem der größten Event in diesem Ortsteil von Rankweil. In den Räumlichkeiten vom Bresnersaal ging die Post ab und das mehrstündige Spitzenprogramm bot für alle maskierten Frauen eine sehr willkommene Abwechslung zum Alltag. Ohne die vielen freiwilligen Helfer wäre das Kränzchen in dieser Größenordnung erst gar nicht durchführbar. Seit exakt 41 Jahren veranstaltet der Traditionsverein SK Brederis dieses Faschingshighlight. Dieses Mal stand das SKB-Kaffeekränzchen unter dem Motto „Zeitreise“. Gemeinsam standen die 105 Frauen des Öfteren vom Nachmittag bis spät in die Nachtstunden auf der Tanzfläche und sorgten mit der musikalischen Unterstützung von einem DJ und dem Duo Sunrise mit Schlagersängerin Michaela Zuberi für die richtige Partystimmung. Die kulinarischen Köstlichkeiten kamen von Caterer Herbert´s Dorfmetzg. Ein sehr umfangreiches Buffet mit Salatspezialitäten stand den Ballgästen zur Verfügung. Einige Spieler der ersten und zweiten Kampfmannschaft vom Veranstalter sorgten mit verschiedenen Darbietungen und Vorführungen für beste Unterhaltung. Hauptpreis der großen Tombola war ein großer Metzler-Werkzeugwagen. Der Bresnersaal bietet für die Faschingsveranstaltung der Bresner Fußballer auch das richtige Ambiente und die passende Atmosphäre. VN-TK