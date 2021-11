Im Blackout Vorzug für Wasser fürs Kochen, Trinken, Hygiene

Kommt bei einem flächendeckenden, länger anhaltenden Stromausfall weiter Wasser aus den Leitungen? "Die Wasserwerke sind darauf eingerichtet, auch im Notfall den täglichen Bedarf an Trinkwasser zum Kochen und Trinken und die Hygiene liefern zu können", versichert ÖVGW-Vizepräsident Wolfgang Nöstlinger. Die Deckung des Bedarfs als Lebensmittel und für Hygiene hätte dann jedenfalls "absoluten Vorrang", heißt es von der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach.

Wiener Wasser fließt aus den steirisch-niederösterreichischen Alpen im natürlichen Gefälle ohne eine Pumpe bis in die Bundeshauptstadt. Die meisten Wiener Haushalte würden daher auch ohne Strom versorgt werden können. Dies gilt ebenso für viele gebirgige Regionen. Anders ist die Lage im Alpenvorland, etwa in Wels. Hier muss das Trinkwasser aus Brunnen gepumpt werden, um zu den Haushalten zu gelangen. "Hier in Wels sorgen wir mittels Notstrom-Aggregaten vor", erläuterte Nöstlinger, auch Vorstandsdirektor der Welser eww Gruppe. Auch viele kleine Wasserversorger seien mit Notstrom-Aggregaten ausgestattet. Das Wasserwerk der Stadt Villach wiederum hat ein "Wassermobil" entwickelt, mit dem im Krisenfall energie- und witterungsunabhängig die Trinkwasserversorgung für einzelne Netzbereiche, Objekte, Gewerbebetriebe usw. aufrechterhalten werden könne.