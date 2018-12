Illwerke/VKW-Konzern investiert 2019 rund 188 Mio. Euro

Der Vorarlberger Energieversorger Illwerke/VKW wird 2019 rund 188 Mio. Euro investieren. Das sei ein "deutlicher Ausdruck" der Wachstumsstrategie des Unternehmens, sagte Vorstandsmitglied Christof Germann am Sonntag. Gleichzeitig gab der Konzern bekannt, mit Jahresbeginn den Energiepreis für Haushalts- und Gewerbekunden wegen stark gestiegener Großhandelspreise zu erhöhen.

Neben dem Strompreis komme es auch beim Erdgas wegen des Anstiegs der Großhandelspreise zu einer Erhöhung. Für einen Haushalt mit 15.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch steige die Erdgasrechnung im kommenden Jahr um rund 4 Euro pro Monat. Da in den Jahren zuvor mehrmals Preissenkungen an die Kunden weitergegeben worden seien, bleibe Erdgas im mehrjährigen Vergleich auf dem Niveau von 2017.

Der Finanzrahmen für das Jahr 2019 wurde am Freitag von den Aufsichtsgremien genehmigt. Im Geschäftsfeld Wasserkraft sollen im kommenden Jahr 30 Mio. Euro für die Fertigstellung des Pumpspeicherkraftwerkes “Obervermuntwerk II” und rund 7 Mio. in die Errichtung des Kleinkraftwerkes “Argenbach in Au” in die Hand genommen werden. Für den Neubau des Kraftabstiegs von Latschau zum “Rodundwerk I” in Vadans wurden 9 Mio. Euro budgetiert.