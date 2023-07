illwerke vkw senken Strompreis weiter

Der Vorarlberger Energiekonzern illwerke vkw wird den Strompreis für Haushaltskunden neuerlich um 3 Cent netto senken. Das gab das Unternehmen am Montag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Bregenz bekannt. Damit sinkt der Preis bei Umstieg auf die neuen Stromprodukte rückwirkend zum 1. Juli auf 15,7 Cent netto je Kilowattstunde. Der Preis ist bis 31. März 2025 garantiert.

Man habe das Versprechen abgegeben, dass illwerke vkw weiterhin dauerhaft einer der günstigsten Landesenergieversorger bleiben werde, so Germann. "Da halten wir Wort", betonte er. Nach einer angekündigten Senkung des Mitbewerbers Energieallianz, habe man daher rasch gehandelt und sei nun "an das für uns Machbare" gegangen. Zudem habe sich die Entwicklung auf den Großhandelsmärkten etwas beruhigt. Anders als andere Anbieter sichere man zudem volle Flexibilität zu, verlange also keine vertragliche Bindung.