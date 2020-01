Illinois legalisiert als 11. US-Staat Genussmittel Cannabis

Der US-Bundesstaat Illinois hat mit der Legalisierung von Cannabis als Genussmittel seine Drogenpolitik neu ausgerichtet. Zu Neujahr trat ein Gesetz in Kraft, das allen Bewohnern von Illinois ab 21 Jahren den Erwerb und Konsum von Marihuana zu Genusszwecken erlaubt. Außerdem wurden hunderttausende Bürger begnadigt, die wegen geringerer Vergehen im Zusammenhang mit Cannabis verurteilt worden waren.

Jeder Einwohner in Illinois ab 21 Jahren darf nun bis zu 30 Gramm Cannabis, fünf Gramm Cannabis-Konzentrat oder 500 Milligramm des Cannabis-Wirkstoffs THC besitzen. Menschen, die nicht ihren Wohnsitz in Illinois haben, aber sich dort aufhalten, dürfen bis zu 15 Gramm Cannabis mit sich führen.

Außerdem vergibt die Regierung nun Lizenzen für den Anbau und den Vertrieb von Marihuana. In der Metropole Chicago bildeten sich am Mittwoch schon in den frühen Morgenstunden lange Schlangen mit hunderten Menschen vor legalen Cannabis-Verkaufsstellen.