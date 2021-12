Illegales Krypto-Mining in Kirgistan: Kraftwerkschef in Haft

Das Mining von Kryptowährungen frisst viel Strom - in Kirgistan wurde nun der Chef eines Elektrizitätswerkes festgenommen, weil er illegalerweise eine sogenannte Mining-Farm an das nationale Stromnetz angeschlossen haben soll. Das zentralasiatische Land hat stark mit Stromknappheit zu kämpfen. Wegen der günstigen Strompreise sind ehemalige Sowjet-Republiken beliebt bei Schürfern von Kryptowährungen. Der hohe Stromverbrauch belastet die Stromnetze jedoch stark.

Auch das ölreiche Nachbarland Kasachstan, dem es an Energie nicht mangelt, beklagt sich über Engpässe bei der Stromversorgung. Mit schuld waren auch hier Mining-Farmen, die aufgrund hoher Preise an den Kryptomärkten und einem chinesischen Verbot sämtlicher Aktivitäten rund um Bitcoin & Co in Kasachstan einen Boom erlebten.