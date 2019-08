An dem Autorennen waren sechs teuere Sportwagen beteiligt

Illegales Autorennen in Wien gestoppt

Bei einer Schwerpunktaktion der Wiener Landesverkehrsabteilung mit Hauptaugenmerk auf der Roadrunner-Szene ist in der Nacht auf Sonntag eine gefährliche Wettfahrt mit sechs teuren Sportwagen gestoppt worden. Vier Lenkern wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, zwei Fahrer flüchteten und wurden angezeigt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Lenker waren bei regennasser Fahrbahn mit Spitzengeschwindigkeiten von über 130 km/h die Triester Straße entlanggerast. Weiters resultierten 141 Alko-Vortests und vier Alkomattests in drei Anzeigen wegen Alkohols am Steuer, drei Lenkern wurde wegen Drogen vorläufig der Führerschein abgenommen. Es kam zu drei Kennzeichenabnahmen, denen 41 Anzeigen folgten, außerdem 25 Anzeigen mit Schnellrichter und 69 Organmandaten. Der Verkehrsschwerpunkt wurde von Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 03.00 Uhr, mit Unterstützung der Landesverkehrsabteilungen aus Niederösterreich und Burgenland im gesamten Wiener Stadtgebiet durchgeführt.