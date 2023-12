Illegale Lagerung von Pyrotechnik in Wien entdeckt

Kurz vor Silvester sind erneut illegal gelagerte Feuerwerkskörper in Wien entdeckt worden. Bei einer Schwerpunktaktionen der Gruppe Sofortmaßnahmen und des Einsatzteam Stadt Wien in enger Zusammenarbeit mit der Polizei, der Feuerwehr sowie dem Magistratischen Bezirksamt für den 12. Bezirk wurden in Hernals 150 Kilogramm Pyrotechnik ohne die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen in einem Geschäftslokal eines Wohnhauses gelagert. Die genehmigte Menge betrug lediglich 30 Kilo.

Diese Aktionen gegen den illegalen Feuerwerksverkauf finden regelmäßig statt. Besonders besorgniserregend sei, dass für diese Menge keinerlei geeignete Lagerräume vorhanden waren, so die Gruppe Sofortmaßnahmen in einer Aussendung. Es bestand Gefahr für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Anrainerinnen und Anrainer. Gemeinsam mit der Feuerwehr und der Polizei wurde die Übermenge deshalb sofort beschlagnahmt und an einen dafür vorgesehenen Ort gebracht.

Erst vor zwei Wochen wurde in einem Geschäftslokal in Währing ebenfalls ein Fund von 450 Kilogramm Feuerwerkskörpern ohne Genehmigung entdeckt. Die Gruppe Sofortmaßnahmen kündigte weitere derartige Aktionen an.