IHS-Experte hält Quarantäne-Lockerungen für nicht sinnvoll

Der Gesundheitsökonom Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS) hält die von der Regierung beschlossenen Lockerungen bei den Quarantäneregeln für "kaum sinnvoll", um die kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Dies würde nur in bestimmten Ausnahmefällen Sinn machen. Dass diese nun für alle gelten, sei sogar kontraproduktiv. Auch trat Czypionka im APA-Gespräch dem Narrativ entgegen, man könne die Omikron-Welle nicht eindämmen.

Besser als eine generelle Lockerung der Regelung wäre es laut dem IHS-Experten, die Quarantäne erst dann zu lockern, wenn konkret ein Mangel aufzutreten droht - etwa bei einem Elektrizitätswerk oder einer anderen kritischen Infrastruktureinrichtung. Dies sei ja auch schon bisher so gehandhabt worden in früheren Wellen - etwa, dass Kontaktpersonen im Notfall dann doch im Spital mit FFP2-Maske weiterarbeiten konnten. "Das was jetzt gemacht wird, macht vor allem jetzt am Anfang keinen Sinn. Man befeuert hingegen das, was man verhindern will." Auch in den Schulen werden die Lockerungen dazu führen, dass sie sich dann "quasi alle selbst schließen", so Czypionkas Einschätzung.