Ihre Sprache lebt von Feinfühligkeit

Es gibt viele Teenager, die von ihrer eigenen Welt träumen.

Anouk Pichler erschafft diese in ihren fantasievollen Geschichten, die sie zu Papier bringt. Ihr Text „Dieser eine Moment im Winter“, beeindruckte die Jury beim Lite­raturwettbewerb Walgau so sehr, dass sie da­mit den ersten Preis gewann. Er entstand an einem kalten Abend im Jänner und beschreibt jenen Augenblick, als eine Straßenlaterne ausfiel. Ihre Eltern entdeckten das Schreibta­lent der bald 16-jährigen Bludenzerin schon früh und förderten sie. Ihre Sprache lebt von der Feinfühligkeit. Sie formuliert Sätze, be­hutsam wie die junge zarte Liebe, und be­schreibt in berührenden Worten, die tiefge­hen. Am liebsten schreibt die hoffnungsvolle Nachwuchsautorin in Englisch, weil die Spra­che ausdrucksstärker ist. Auch die Umwelt ist ihr ein Anliegen. Sie will, dass alle Menschen eine gute Zukunft haben.