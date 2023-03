iglo-Studie: Tiefkühlprodukte Standard in den Haushalten

Nach einem Boom bei Tiefkühlkost zu Beginn der Corona-Pandemie ist der Hunger im Vorjahr rückläufig gewesen. 2020 kauften Konsumenten 20,8 Mal Tiefkühlprodukte im Jahr, 2022 griffen sie 19,5 Mal zu Tiefgekühltem, hieß es in einer Mitteilung des Lebensmittelkonzerns iglo. Fast jeder österreichische Haushalt kaufe Tiefkühlprodukte, Tendenz steigend: Die Käuferreichweite lag 2022 bei 95,9 Prozent, und damit höher als im Jahr Vor-Corona-Jahr 2019 (92,3 Prozent).

2022 verkaufte iglo laut eigenen Angaben 92.442 Tonnen Gefrorenes, exklusive Pizza, Eis und Torten. Waren es 2019 noch 89.641 Tonnen, stieg die Menge der verkauften Tiefkühlprodukte in den Jahren 2020 (104.922 Tonnen) und 2021 (100.125 Tonnen) merklich an.

"Die Jahre 2020 und 2021 waren für die Tiefkühlbranche Ausnahmejahre. Durch die geschlossene Gastronomie, Homeoffice und Homeschooling ist die gesamte Kategorie extrem gewachsen, weil die Menschen mehr gekocht und dafür vermehrt tiefgekühlte Komponenten wie Naturfisch und Naturgemüse verwendet haben", so der Geschäftsführer von iglo Österreich, Markus Fahrnberger-Schweizer.

Es wurden außerdem 18.168 Tonnen Tiefkühl-Mahlzeiten verkauft, was einem Zuwachs von 0,2 Prozentpunkten zum Jahr 2019 entspricht. Fisch und Meeresfrüchte, von denen im vergangenen Jahr 12.242 Tonnen abgesetzt wurden, verloren im Vergleich zu 2019 hingegen 2,1 Prozentpunkte.

Am 6. März ist der "Tag der Tiefkühlkost", vor 93 Jahren, im Jahr 1930, wurden an diesem Tag die ersten Tiefkühlprodukte in den US-Supermärkte feilgeboten.