IG Metall lehnt Osram-Übernahme durch ams weiter ab

Die IG Metall will aus Sorge um die Arbeitsplätze eine Übernahme des deutschen Beleuchtungsherstellers Osram durch den österreichischen ams-Konzern weiter verhindern. Die deutsche Gewerkschaft bekräftigte am Freitag ihren Widerstand gegen die befürchtete Filetierung des Traditionsunternehmens durch den Sensorhersteller aus der Steiermark.

"Die IG Metall hat sich aus diesen Gründen auch schriftlich an den Lead-Investor Allianz von Osram gewandt und ihn aufgefordert, seiner Verantwortung für den Industriestandort Deutschland gerecht zu werden", erklärte eine IG Metall-Sprecherin am Freitag in Frankfurt. Die Allianz solle nicht ihre Aktien einem Konzern aus Österreich andienen, "der das Traditionsunternehmen Osram zerschlagen will".