IfS Vorarlberg zeigt Ex-Abteilungsleiter an

Ein Abteilungsleiter des Instituts für Sozialdienste wurde im November 2018 fristlos entlassen. Der Grund sollen finanzielle Unregelmäßigkeiten gewesen sein. Das berichteten die "Vorarlberger Nachrichten" in ihrer Samstagsausgabe. Nun reagiert die Landespolitik.

Zuerst die Diskussion um die Rücklagen des IfS, dann die Prüfung durch den Landesrechnungshof und jetzt das: Ein ehemaliger Abteilungsleiter ist laut den VN fristlos entlassen worden. Wegen "finanzieller Unregelmäßigkeiten", die im Zuge einer internen Überprüfung zu Tage getreten sein sollen, zeigte das Institut für Sozialdienste den Mitarbeiter im Juni 2019 an, mittlerweile ermittle die Staatsanwaltschaft in dem Fall. Da sich das IfS hauptsächlich aus dem Sozialfonds des Landes finanziert, könnte auch Steuergeld betroffen sein.

FPÖ wirft der Landesregierung Versagen vor

FPÖ-Landeschef Christoph Bitschi übt Kritik an der Kontrolltätigkeit des Landes. "Vorarlberger haben ein Recht darauf, dass mit ihrem Steuergeld ordentlich umgegangen und kein Schindluder getrieben wird", so Bitschi in einer Aussendung. "Die schwarz-grüne Kontrolle durch das Land versagt im Sozialbereich völlig. Vor allem Soziallandesrätin Wiesflecker hat ihren Laden offensichtlich überhaupt nicht im Griff."

Wiesflecker: "Land hat keine operative Kontrollfunktion"

Landesrätin Wiesflecker stellt jedoch klar: "Weder die Landesverwaltung noch die Landesregierung hat gegenüber Mitarbeitern in Institutionen oder Betrieben, die wir beauftragen bzw. mit denen wir zusammenarbeiten, eine operative Kontrollfunktion." Das IfS habe diese Kontrollfunktion auch wahrgenommen, indem eine interne Überprüfung vorgenommen wurde und das Dienstverhältnis aufgelöst wurde. "Kein Unternehmen ist vor betrügerischen Machenschaften einzelner Mitarbeiter gefeit. Wenn so etwas passiert, müssen die innerbetrieblichen Kontrollsysteme verbessert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt im IfS muss aber erst einmal festgestellt werden, ob und in welchem Ausmaß Schaden entstanden ist", so die Soziallandesrätin.