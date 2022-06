IEA: Weltweite Energieinvestitionen steigen deutlich

Trotz eines starken Wachstums bei den weltweiten Investitionen im Energiebereich reichten diese nicht aus, um die Klima- und Energiekrise zu bewältigen. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet dabei heuer mit einem Wachstum der energiebezogenen Kapitalausgaben um acht Prozent verglichen mit 2021 auf 2,4 Billionen Dollar (2.2820 Mrd. Euro). Dieses Plus werde von einem starken Zuwachs bei erneuerbaren Energiequellen und dem Netzausbau getragen.

Allerdings seien die Investitionen in saubere Energie nicht gleichmäßig verteilt, sondern konzentrierten sich auf die westlichen Industrienationen und China. Zudem hätten Sorgen um die Energiesicherheit und höhere Preise auch zu vermehrten Investitionen in fossile Energieträger geführt. 2021 seien die Investitionen in Kohlekraft um 10 Prozent gestiegen, vor allem in Asien. Für 2022 rechnet die IEA mit einem ähnlichen Zuwachs.