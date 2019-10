Identitärer Online-Shop verlässt Österreich

Der Online-Shop der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) wandert von Österreich nach Deutschland ab. Das berichtete der "Standard", der sich auf ein Video von Patrick Lenart, das am 12. Oktober auf Youtube veröffentlicht wurde, beruft. Der Ex-Identitären-Sprecher erklärte die Übersiedlung von "Phalanx Europa" mit dem drohenden Verbot der Identitären in Österreich und mit laufenden Ermittlungen.

Im Zuge der Ermittlungen wurden auch bei "Phalanx Europa" Sachen beschlagnahmt, sagte Lenart in dem Video. "Die Situation zwingt uns dazu", begründete er die Abwanderung des Online-Shops, in dem etwa Shirts, Hoodies, Aufkleber und Poster verkauft werden. "Phalanx Österreich wird in Österreich aufhören", so Lenart, der in dem Shop dennoch eine "Erfolgsgeschichte" sieht.