FPÖ-Politiker leugnet Mitgliedschaft bei den Identitären

Die FPÖ bekommt die Identitären-Debatte nicht los. Wenige Tage nach dem Auftritt der Wiener Stadträtin Ursula Stenzel bei einem Aufmarsch der rechtsextremen Bewegung wurde am Mittwoch bekannt, dass auf der Landesliste der oberösterreichischen Freiheitlichen ein vermeintliches Mitglied der Identitären kandidiert. Der FPÖ-Politiker leugnet indes die Mitgliedschaft.

Die Freiheitlichen, deren von Parteichef Norbert Hofer ausgesprochene Distanzierung von den Identitären ein Glaubwürdigkeitsproblem hat, gerieten am Mittwoch in Erklärungsnot. Ein von der Justiz vermerktes Mitglied der Rechtsextremen kandidiert bei der Nationalratswahl für die FPÖ. Der Unternehmer findet sich auf der Landesliste der oberösterreichischen Freiheitlichen auf einem der hintersten Plätze.

Der Kandidat selbst beteuerte hingegen in einer Stellungnahme, er sei "zu keinem Zeitpunkt Mitglied der Identitären Bewegung oder einer ihrer Teilorganisationen" gewesen und habe auch nie einen Mitgliedsantrag gestellt. Immerhin gestand er zu, von 20. Juli 2018 bis 28. März diesen Jahres via Dauerauftrag monatlich 20 Euro an den Verein "Heimat und Kultur" gespendet zu haben. Dieser wird von der Justiz den Identitären zugerechnet.