Ich gehe meinen Weg–mit SPAR

Mit 15, als ich mich nach einem passenden Ausbildungsplatz umgesehen habe, war da diese Unsicherheit: Kann ich noch meiner großen Leidenschaft nachgehen? Bleibt noch genug Zeit für meine Freunde? Wird mein Job mir Freude machen? Und was, wenn ich mich in der Arbeitswelt nicht zurechtfinde? Zweieinhalb Jahre später weiß ich, dass all das möglich ist. Mit einer Lehre bei SPAR.

Wer denkt, dass man bei SPAR nur Regale einräumt, der liegt komplett falsch. Ich habe während meiner Lehre bei SPAR alle Abteilungen durchlaufen. Angefangen von Obst und Gemüse über die Feinkost, bis hin zur Kassa war ich überall im Einsatz. So habe ich viel über Lebensmittel gelernt und durfte mit vielen unterschiedlichen Kollegen zusammenarbeiten und von ihnen lernen. Mein Ziel nach der Lehre ist es, Marktleiter-Stellvertreterin zu werden. Das ist bei SPAR nicht unüblich, denn es gibt viele Beispiele im Unternehmen, die beweisen, dass die Führungsetage ein erreichbares Ziel ist.

Freizeit und Beruf verbinden

Bei SPAR gibt es viele Abteilungen und somit auch viele verschiedene Arbeitszeiten. Wenn ich beispielsweise in der Obst- und Gemüseabteilung bin, dann starte ich um 6:30 Uhr und bin um 13 Uhr fertig. An diesen Tagen kann ich mich mit meinen Freundinnen, die noch zur Schule gehen, auf einen Kaffee in der Stadt treffen oder meiner großen Leidenschaft, dem Tanzen, nachgehen. Die Personaleinsatzpläne werden für drei Wochen im Voraus gemacht und so kann ich mir meine Termine sehr gut einplanen. Im Sommer ist es am besten, denn da kann ich den Nachmittag am See verbringen, während andere noch am Arbeiten sind.

Meine Vorteile bei SPAR

Bei SPAR erhalten Lehrlinge zusätzlich zur Überzahlung der Lehrlingsentschädigung Prämien bei tollen Praxis-Leistungen und bei guten Leistungen den Gratis-B-Führerschein. Es ist somit möglich, dass du dir bis zu 4500 Euro dazuverdienen kannst. Ein weiterer Vorteil ist, dass niemand weit pendeln muss. Denn bei 98 Standorten in ganz Vorarlberg findet jeder einen Arbeitsplatz direkt in seiner Nähe. Wir Lehrlinge gehen in die SPAR-Akademieklassen in Dornbirn. Hier sind alle SPAR-Lehrlinge unter sich und können sich so über vieles austauschen. Der Praxisbezug wird auch immer wieder hergestellt. Es gibt viele Exkursionen zu Partnerbetrieben wie beispielsweise in die Alma Bergsennerei Lutzenreute am Eichenberg. So ist es auch in den Prüfungen und bei Fragen von Kunden viel leichter zu antworten. Das Wichtigste sind für mich aber immer noch meine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Ich bin froh, dass ich im SPAR-Supermarkt in Lauterach bin, denn hier habe ich die besten Kollegen. Sie helfen mir bei allen Fragen und sind für mich wie eine kleine Familie.

Bewirb dich ab sofort über die SPAR-Jobbörse auf www.spar.at/lehre