Ich gehe meinen Weg – mit SPAR

Wer denkt, dass man bei SPAR nur Regale einräumt, der liegt komplett falsch.

Mit 15 habe ich mich für eine Lehre bei SPAR entschieden. Zweieinhalb Jahre später weiß ich, dass es für mich die richtige Entscheidung war. Denn ein halbes Jahr vor meiner Lehrabschlussprüfung kann ich sagen, dass ich rückblickend sehr viel fachliches Wissen erlernt und mich vor allem auch persönlich weiterentwickelt habe. Durch den Rotationsplan habe ich auf der einen Seite sehr viel über die Produkte in den verschiedenen Abteilungen gelernt und auf der anderen Seite auch mit vielen unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet. Während ich an der Kassa viele Tipps und Tricks erhalten habe, durfte ich an der Feinkost den Umgang mit Kundinnen und Kunden erlernen. Ich habe auch schnell Interesse an Führungsaufgaben gezeigt und so habe ich bei vielen Aufgaben des Marktleiters zugesehen und mit der Zeit auch einige übernehmen dürfen. Ich habe also in jungen Jahren schon sehr viele Einblicke in die Führung eines Marktes mit 25 Mitarbeitenden bekommen.

Bei SPAR erhalten Lehrlinge zusätzlich zur Überzahlung der Lehrlingsentschädigung Prämien bei tollen Praxis-Leistungen und bei guten Leistungen den Gratis-B-Führerschein. Es ist somit möglich, dass du dir bis zu 4500 Euro dazuverdienen kannst. Ein weiterer Vorteil ist, dass niemand weit pendeln muss. Denn bei 98 Standorten in ganz Vorarlberg findet jeder einen Arbeitsplatz direkt in seiner Nähe. Wir Lehrlinge gehen in die SPAR-Akademieklassen in Dornbirn. Hier sind alle SPAR-Lehrlinge unter sich und können sich so über vieles austauschen. Der Praxisbezug wird auch immer wieder hergestellt. Es gibt viele Exkursionen zu Partnerbetrieben wie beispielsweise zur Alma Bergsennerei Lutzenreute am Eichenberg. So ist es auch in den Prüfungen und bei Fragen von Kunden viel leichter zu antworten. Das Wichtigste sind für mich aber immer noch meine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Ich bin froh, dass ich im SPAR-Supermarkt in Lauterach bin, denn hier habe ich die besten Kollegen. Sie helfen mir bei allen Fragen und sind für mich wie eine kleine Familie.