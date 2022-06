„Ich fühle mich sehr wohl im Amt“

Bürgermeister Simon Morscher hat nach über einem Jahr im Amt in seine Aufgaben hineingefunden.

Der junge Klauser Bürgermeister berichtet im VN-Interview über aktuelle Sorgen, Pläne, Projekte und Veranstaltungen in der Gemeinde Klaus.

Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimakrise – in wieweit beeinflussen diese Krisen die Menschen in Klaus?

Simon Morscher: Die Krisen wirken sich auf verschiedene Bereiche des Lebens aus. Die Corona Pandemie hat zum Großteil Einfluss auf die Gesundheit, der Ukraine Krieg belastet die Mitbürger finanziell wie auch emotional und die Klimakrise ist allgegenwärtig und darf nicht in den Hintergrund geraten. Die Belastung ist sicher stärker denn je, dies spüre ich natürlich auch bei uns in der Gemeinde.

Abgesehen von den globalen Themen – was beschäftigt die Gemeindeverantwortlichen in Klaus?

Simon Morscher: Wie in allen Gemeinden wird gerade der regionale Entwicklungsplan erarbeitet. Parallel soll über den Sommer auch mit dem Spielraumkonzept gestartet werden. Der Kanalkataster sowie die Prüfung der Hausanschlüsse sind Projekte, welche die Gemeinde noch länger begleiten werden. Auch im Klimaschutz haben wir aus meiner Sicht Tempo zugelegt und prüfen aktuell PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern.

Was konnte trotz Einschränkungen in den letzten Monaten umgesetzt werden?

Vielerorts hat das Vereins- und Dorfleben in den letzten Monaten gelitten – wie ist die Situation in Klaus?

Simon Morscher: Durch Einschränkungen mussten einige Veranstaltungen verschoben werden. Durch die Lockerungen im Sommer wurde das Dorfleben in Klaus durch den Klauser Markt, sowie Veranstaltungen durch Vereine wiederbelebt. Die Klauser Vereine nehmen die gute Stimmung im Dorf mit und planen bereits weitere Dorffeste. Wenn ich in den Veranstaltungskalender schaue, kann ich mich auf einige Zusammenkünfte in Klaus freuen.