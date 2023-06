"Ich finde es traurig, wenn eine Herdprämie eingeführt wird"

Armuts-Aktivistin Daniela Brodesser war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE".

Obwohl 17 Prozent der Menschen in Österreich laut Statistik armuts- oder ausgrenzungsgefährdet sind, wird kaum über das Thema gesprochen. Eine, dir ihr Schweigen gebrochen hat, ist Daniela Brodesser. Sie möchte mit ihrem Buch "Armut" mit ihrer Lebensgeschichte wachrütteln und zeigt Wege aus schwierigen Situationen auf. Am Freitag ist die Oberösterreicherin in der Buchhandlung Brunner in Bregenz zu Gast. Im Vorfeld sprach sie in der Sendung Vorarlberg LIVE mit Moderator Joachim Mangard über Beschämung, Vorurteile und kritisierte den Umgang der Politik mit Betroffenen.