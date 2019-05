"Ich bin schwul": Erster Fußballprofi outet sich

In Australien hat sich zum ersten Mal ein aktiver Profi-Fußballer als homosexuell geoutet.

“Man muss sein, wer man ist”

In dem Beitrag für die Gewerkschaft Professional Footballers Australia (PFA) schreibt Brennan: “Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ich diese Lüge nicht länger leben kann. Dass ich glücklich sein will, so wie ich bin. Irgendwann muss man zur Kenntnis nehmen, dass man so ist. Und man sein muss, wer man ist.”