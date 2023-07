"Ich bin extrem pragmatisch"

"Sie ist inhaltlich wahnsinnig stark, arbeitsam und intelligent", so umschreibt Rainer Keckeis seine Nachfolgerin als Direktorin der Arbeiterkammer Vorarlberg. Mit 1. Juli hat Eva King die Funktion offiziell übernommen und momentan könnte ihr Tag wohl mehr als 24 Stunden haben.

"Obwohl ich schon sechs Jahre im Haus bin, sind es doch viele neue Aufgaben, die nun auf mich zukommen. Aber diese Vielfältigkeit macht für mich den Job auch so attraktiv. Ich arbeite sehr gerne und ich arbeite sehr gerne in der Arbeiterkammer. Es ist ein tolles Haus mit einem Team aus Top-Experten."

AK als Unternehmen

Ihre Aufgabe sieht King einerseits in der Interessenspolitik. „Wir sind unabhängig, weil unsere Mittel rein von den Arbeitnehmern kommen. Das heißt, wir können initiativ sein und selbst tätig werden.“ Andererseits will sie die AK so führen wie ein Unternehmen. „Wir wollen der Nummer-Eins-Dienstleister für Arbeitnehmer sein.“ Und für diese will King nun eine große Serviceoffensive starten. Viele Beratungen und Leistungen werden digital. Das Portfolio von rund 100 Dienstleistungen soll noch passgenauer werden. „Wir wollen den Mitgliedern mehr zurückgeben, als sie einzahlen. Ein Return of Investment also“, so das Ziel der Direktorin.