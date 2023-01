ICE-Tabellenführer Innsbruck besiegt VSV 5:2

Tabellenführer HC Innsbruck hat sich am Dienstag im Spitzenspiel der 36. ICE-Runde gegen den VSV nach Zweitorerückstand noch mit 5:2 behauptet. Titelverteidiger Salzburg fertigte Linz mit 4:0 ab. Knappe Siege nach Verlängerung feierten der KAC gegen Ljubljana (4:3) und Graz gegen die Vienna Capitals (3:2). Schlusslicht Pioneers Vorarlberg bezwang Pustertal 2:1. Der einzige Auswärtserfolg gelang dem Tabellenzweiten Bozen mit 6:1 in Asiago.

Der viertplatzierte VSV führte in Innsbruck bis zur Mitte des zweiten Drittels 2:0, nachdem Philipp Lindner (2.) und Chris Collins (20.) getroffen hatten. Die Innsbrucker drehte die Partie vor 2.500 Fans aber noch. Zunächst gelang ihnen durch Anders Krogsgaard (32.) und Braeden Shaw (45.) der Ausgleich. Für die späte Wende sorgten Daniel Leavens (57.) und Adam Helewka (59.) per Empty-Net-Treffer. Den 5:2-Endstand zum fünften Sieg in Serie erzielte Shaw eine Sekunde vor der Schlusssirene ins wieder verwaiste VSV-Tor.