ICE-Siege für VSV, Innsbruck und Fehervar

Der Villacher SV und der HC Innsbruck haben am Samstag in der 40. Runde der ICE Hockey League wichtige Heimsiege verbuchen können. Die Kärntner gewannen gegen die Pioneers Vorarlberg mit 2:1 und schoben sich damit zunächst auf Rang vier unmittelbar vor die punktegleichen Tiroler. Die Haie kamen in Wien bei den Capitals zu einem umkämpften 4:3-Erfolg nach Verlängerung. Fehervar feierte indes einen 2:0-Heimsieg über Pustertal und mischt weiter ganz oben mit.

Der VSV geriet nach einem torlosen ersten Drittel gegen die Gäste in Rückstand, Guus van Nes (27.) hatte für die Vorarlberger getroffen. Benjamin Lanzinger (37.) und Robert Sabolic (52./PP) drehten jedoch die Partie zugunsten der Villacher, die damit wichtige drei Zähler im Kampf um einen Top-6-Platz ergatterten. Für die zehntplatzierten Pioneers war es hingegen die dritte Niederlage in Folge.

Die an Position elf liegenden Capitals konnten daraus aber neuerlich kein Kapital schlagen und den Rückstand auf Vorarlberg nicht entscheidend verkürzen. Im Heimmatch gegen Innsbruck lagen die Wiener schon nach 38 Sekunden durch ein Tor von Senna Peeters hinten. Den Rückstand glich Seamus Donohue (9./PP) aus, kurz vor der ersten Pause war allerdings Lukas Bär für die Gäste zur Stelle (19.).

Dominic Hackl (35.) und Zane Franklin (44.) sorgten schließlich für eine Führung des Heimteams. Die Wiener patzten allerdings kurz vor Schluss vor dem eigenen Tor, was Zachary Magwood auszunutzen wusste (57.). In der Verlängerung hatten es die Innsbrucker dann wieder eilig: Nach nur 42 Sekunden ließ Nick Albano die Haie über ihren zweiten Auswärtssieg binnen 24 Stunden jubeln. Den Capitals fehlen noch immer sieben Zähler auf den letzten Pre-Play-off-Platz.

Fehervar fügte unterdessen den Wölfen aus dem Pustertal die erste Niederlage nach vier siegreichen Partien zu. Josh Atkinson (35.) und Anze Kuralt (44.) stellten den zweiten Heimsieg für die Ungarn innerhalb eines Tages sicher. Während die Gastgeber auf Rang zwei vorstießen, bedeutet die Niederlage für die achtplatzierten Italiener einen Rückschlag im Kampf um ein direktes Play-off-Ticket.