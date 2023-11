ICE-Liga spricht sich für Halsschutz für alle Spieler aus

Die Clubvertreter der ICE Hockey League haben sich am Donnerstag einstimmig auf das grundsätzliche Tragen eines Halsschutzes für alle Spieler festgelegt. Wie die Liga mitteilte, kann das Datum des verpflichteten Einsatzes aufgrund Faktoren wie der zeitnahen Verfügbarkeit erst später festgelegt werden. Außerdem sprach die Liga die dringende Empfehlung des Tragens von schnittfester Unterwäsche aus. Die Maßnahme wurde nach dem Unfalltod des Amerikaners Adam Johnson beschlossen.

Der 29-Jährige wurde Ende Oktober während eines Spiels seiner Nottingham Panthers bei den Sheffield Steelers durch die Schlittschuhkufe eines anderen Spielers schwer am Hals verletzt. Johnson erhielt Erste Hilfe auf dem Eis und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Partie vor 8.000 entsetzten Zuschauern wurde abgebrochen. In der Deutschen Eishockey Liga ist ab dem 1. Jänner 2024 ein verpflichtender Hals- und Nackenschutz vorgeschrieben, auch bei der WM 2024 soll es Änderungen geben.