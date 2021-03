Ibrahimovic bei Comeback: Königskrönung und Hymnensänger

Zlatan Ibrahimovic hält, was er verspricht. In seiner ihm typischen Bescheidenheit hatte er schon das Comeback in der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft als "Die Rückkehr von Gott" angekündigt. Und auch nach dem 1:0 gegen Georgien zog der 39-jährige Stürmerstar am Donnerstagabend einen bemerkenswerten Vergleich: Er krönte sich zum neuen König der Schweden - bei Twitter mit einem Foto eines lachenden Ibrahimovic. Drüber stand: "Carl XVII Guztaf".

Der tatsächliche König von Schweden ist Carl XVI Gustaf und 74 Jahre alt. Ibrahimovic erweiterte die Zahl und statt des s kam ein z - für Zlatan. Die meist beachtete Szene ereignete sich nach fünf Jahren Länderspiel-Pause von Ibrahimovic bereits vor dem Anpfiff. "Ibra" sang erstmals in seinem 117. Länderspiel die schwedische Nationalhymne mit. "Ich hatte es Janne versprochen, dass ich singen würde", sagte Ibrahimovic. Er habe die Hymne erst lernen müssen, berichtete er, aber es habe Spass gemacht.

Nationaltrainer Janne Andersson legt Wert darauf, dass die Spieler bei der Hymne mitsingen. Das Tor von Viktor Claesson (35.) zum 1:0-Sieg der Schweden bereitete Ibrahimovic vor.