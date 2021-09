IAW21: "Mittlerweile trifft TikTok jede Zielgruppe"

Auf der Interactive West sprach VOL.AT mit Thomas Wlazik (Managing Director TikTok) über das Entwicklungspotenzial seiner Plattform, Reichweitenerfolg und den Einfluss Chinas auf sein Unternehmen.

Über 100 Millionen Nutzer agieren allein in Europa auf der multimedialen Plattform, vor allem bei der jüngeren Zielgruppe hat sich TikTok etabliert. "Gerade bei Millennials und der Generation Z sind wir stark vertreten, das größte Wachstum verzeichnen wir aber aktuell in der Gruppe der Über-25-Jährigen. TikTok ist mittlerweile für alle Branchen relevant. Versicherungsunternehmen wie die deutsche Cosmos Direkt hat beispielsweise mit einer Kampagne über eine Milliarde Views generiert", informiert Thomas Walzik.

Die Volksrepublik im Vorstand

In der Vergangenheit stand das Unternehmen aufgrund einer möglichen Einflussnahme durch die chinesische Regierung in der Kritik, die Volksrepublik besitzt TikTok-Anteile und sitzt im Vorstand der Plattform. "Grundsätzlich muss man feststellen, dass TikTok in China nicht existiert, es gibt eine vergleichbare App. Operativ agieren wir völlig unabhängig, die Server stehen in Singapur und in den USA. Dementsprechend wird auch alles lokal und regional gemanagt", relativiert der Vermarktungsexperte. Auch in den USA sei mittlerweile nach anfänglichem Säbelrasseln Ruhe eingekehrt.