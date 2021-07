IAW21: Education Tour #2 startet heute um 12:00 Uhr

Heute Mittag startet die Education Tour #2 auf VOL.AT, es erwarten euch drei neue digitale Bildungsprojekte von Vorarlbergs Schulen!

Die Education Tour #2 startet heute – Sei dabei!

Best-Practice-Beispiele für digitale Prozesse

Der digitale Fortschritt ist in vielen Bereichen des Vorarlberger Bildungssystems schon deutlich spürbar und wurde während der Coronavirus-Krise noch stärker vorangetrieben. In vielen Bereichen wurden vielversprechende digitale Projekte gestartet, um die Auszubildenden auf die digitale Welt von morgen vorzubereiten.

Digitale Projekteinreichungen aus ganz Vorarlberg

Viele Schüler*innen, Lehrer*innen und Student*innen aus ganz Vorarlberg haben ihre digitalen Projekte bei uns eingereicht. In der zweiten Runde der Education Tour werden auf der größten, virtuellen Bühne Vorarlbergs nun weitere drei Best-Practice-Beispiele für digitale Bildung präsentiert. Mit dabei sind die Projektleiter*innen von „light it up“ (BG Dornbirn), „Escape Room“ und „ move2memorize “ (beides Bezauer Wirtschaftsschule).

Haltestellenbeleuchtung

„light it up“ vom „Team Voradlbär“

Es ist ärgerlich, wenn man nach langem Warten an der Bushaltestelle schließlich in der Dunkelheit übersehen wird und der Bus einfach an einem vorbeifährt. Für viele Fahrgäste der Öffentlichen Verkehrsmittel ist das besonders im Winter ein alltägliches Problem. Um wartende Personen an unbeleuchteten Haltestellen für die Busfahrer*innen sichtbarer zu machen, hat sich das Projektteam „Voradlbär“ des Bundesgymnasiums Dornbirn mit „light it up“ eine einleuchtende Lösung überlegt. Die Schüler*innen haben eine kostengünstige, stromnetz-unabhängige, umweltfreundliche und witterungsbeständige Haltestellenleuchte samt Schutzgehäuse entwickelt.