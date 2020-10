IAEA-Chef Grossi: Iran setzt Urananreicherung massiv fort

Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), zeigt sich besorgt darüber, dass der Iran seine Urananreicherung massiv fortsetzt. "Die Iraner setzen die Anreicherung von Uran fort, und zwar zu einem viel höheren Grad, als sie sich selbst verpflichtet haben. Und diese Menge wächst Monat für Monat", sagte Grossi im Gespräch mit der "Presse am Sonntag". Zugleich betonte er die Bedeutung der Atomenergie für den Klimaschutz.

Grossi hob auch die Bedeutung hervor, die seiner Meinung nach die Atomenergie für die Umwelt spiele: "Atomkraft, einer der geringsten CO2-Emittenten, spielt jetzt schon eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Atomenergie deckt elf bis 14 Prozent des globalen Energiebedarfs, 20 Prozent in den USA, 70 Prozent in Frankreich, in Deutschland immer noch 14 Prozent. Wenn Sie all diese Reaktoren stilllegen, würde sich der Klimawandel beschleunigen."