IAEA bestätigt Installation von neuen Zentrifugen im Iran

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat die Angaben des Iran über die Installation weiterer Zentrifugen zur Urananreicherung bestätigt. Die UNO-Organisation in Wien teilte mit, ihre Experten hätten am Samstag im Iran gesehen, dass neueZentrifugen installiert worden seien oder derzeit installiert würden. Damit verstößt der Iran erneut gegen das internationale Atomabkommen von 2015.

Die iranische Atomenergiebehörde hatte am Samstag mitgeteilt, sie habe 20 Zentrifugen vom Typ IR-4 und 20 weitere vom Typ IR-6 in Betrieb genommen. Wie die IAEA nun mitteilte, hat der Iran in der Urananreicherungsanlage Natanz 22 IR-4, eine IR-5, 30 IR-6 und drei IR-6s installiert oder ist dabei, das zu tun. Gemäß dem Atomabkommen darf der Iran zur Urananreicherung nur Zentrifugen vom älteren Typ IR-1 betreiben.