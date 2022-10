"I Keep On Searching": Prinz Grizzley mit neuer Single

Der Wälder Americana-Interpret wandelt mit seinem neuen Song auf Blues-Rock-Pfaden und besingt eine lebenslange Suche.

Aufgenommen und produziert wurde der Song erneut von Anton Loitsch (Nautilus) in seinem Studio in Dornbirn. "Der Song ist eigentlich einer der ersten, den ich als Prinz Grizzley geschrieben habe. Ich stand damals vor der Entscheidung, entweder in Richtung Blues oder in Richtung Country zu gehen. Während der Pandemie habe ich dann das alte Material wieder ausgegraben und mir stand einfach danach, wieder etwas mit mehr Strom zu produzieren", informiert der Bregenzerwälder Vollblutmusiker auf VOL.AT-Anfrage.