"I kann's"-Kalender 2020: So ergeht es jungen Frauen in Vorarlberger Betrieben

"Neues Jahr, neue Chancen", unter diesem Motto steht der Kalender, den der Verein Amazone gemeinsam mit Lehrmädchen erstellt hat.

Bereits seit 2011 gibt es das Projekt "I kann's! I trau mer's zu!" des Vereins Amazone. Denn: Obwohl Metalltechnikerin an dritter Stelle der beliebtesten Lehrberufe der weiblichen Lehrlinge steht, haben sie immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen. Es gilt immer noch, gleichmäßige Zugänge in männerdominierte Berufe zu schaffen. Das neueste Ergebnis des Projektes ist der "I kann's"-Kalender für 2020. Die vier Vorarlberger Betriebe Getzner Textil, Grass, Kral und Zumtobel möchten damit Menschen für jene Themen sensibilisieren, die junge Frauen beschäftigen. Fünf Lehrmädchen aus den Betrieben haben gemeinsam mit dem Verein Amazone am Kalender gearbeitet.