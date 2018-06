I bin im Kolpinghus xi

Mit einem fulminanten Abschlussabend endete der 6. Mundartmai im Kolpinghaus Dornbirn.

Dornbirn. Nach einem wortreichen Mundartmai, veranstaltet von Ulrich Gabriel und seiner unartproduktion, fand die Dialektreihe am vergangenen Donnerstagabend ihr Ende mit Lesungen der ganz besonderen Art. Musikalisch untermalt von den Xiberg Krainern, lasen Ulrich Gabriel, Wolfgang Gruber, Werner Hagen und Heinz Rüf alte Vorarlberger Mundartdichter.

Mit insgesamt 23 Veranstaltungen hatten die Organisatoren allerhand zu tun, allen voran Rosie Mußner, die als „Gauls“ rechte Hand die Fäden im Hintergrund zieht und für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Die Bevölkerung schätzt den Mundartmai als unverzichtbaren Event in der Kulturszene, Dialekt ist unsere Sprache und die will gepflegt sein. Ulrich Gabriel las an diesem letzten Maiabend Johann Klocker und Wolfgang Gruber gab Texte seines Großonkels Walter Weinzierl zum Besten. Mit Geschichten von Rich Gasser und Rudolf Flax unterhielt Werner Hagen das Publikum im Kolpinghaus und Heinz Rüf rezitierte seinen Vater Toni Rüf und Armin Diem.