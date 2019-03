Hypo Vorarlberg: Gemeinsam für eine enkeltaugliche Zukunft

Ganz im Sinne ihres Unternehmensmottos „gemeinsam Großes leisten“ arbeitet das größte Einzelinstitut Vorarlbergs zusammen mit Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern intensiv an einer nachhaltigen Zukunftsgestaltung.

Für die Hypo Vorarlberg ist ihr Nachhaltigkeitsengagement ein unternehmerisches Selbstverständnis, welches sich in sämtlichen Unternehmensbereichen wiederfindet. Dabei legt die Bank größten Wert auf die Vereinbarung von wirtschaftlichem Erfolg und ökologischer Verträglichkeit.

So wurde 2015 gemeinsam mit neun weiteren Vorarlberger Firmen das Klimaneutralitatsbündnis 2025 gegründet, welches heute aus rund 120 Mitgliedern besteht. Ein klares Bekenntnis, denn alle teilnehmenden Unternehmen verpflichten sich freiwillig, ihren CO2-Fusabdruck kontinuierlich zu reduzieren, um die Initiative Energieautonomie 2050 des Landes Vorarlberg zu unterstutzen.

2016 wurde in der Bank zur strukturierten Planung ihrer Nachhaltigkeitsziele und -vorhaben eine eigene Stelle eingerichtet und ein entsprechendes Nachhaltigkeitsprogramm ins Leben gerufen. Seither wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt wie beispielsweise die Installation von Photovoltaik-Anlagen, bewusstes Mobilitätsmanagement, Filmabende zur Mitarbeitersensibilisierung oder die Implementierung von umfassenden Nachhaltigkeitsrichtlinien für das Finanzierungs- und Anlagegeschäft.

Nachhaltige Investmentmöglichkeiten Darüber hinaus spielt die ethische und soziale Verantwortung auch in der Produktentwicklung der Bank eine immer größere Rolle. So wurde das Spektrum an Eigenemissionen im Herbst 2017 durch einen Green Bond erweitert – die Hypo Vorarlberg war damit die erste Bank Osterreichs mit einer „grünen“ Anleihe. Der Emissionserlös von Green Bonds wird dazu verwendet, nachhaltige Investitionsprojekte zu finanzieren bzw. zu refinanzieren. Sie bieten damit die optimale Möglichkeit, nachhaltige Aspekte des Geschäfts mit gezielter Investorennachfrage zu verbinden und die Investorenbasis zu erweitern.