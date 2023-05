Hypo NÖ nach Krimi gegen Atzgersdorf zum 45. Mal Meister

Die Handballerinnen von Hypo Niederösterreich haben sich erneut und zum 45. Mal mit dem österreichischen Meistertitel belohnt. Hypo setzte sich am Mittwochabend im zweiten Spiel der "best-of-three"-Finalserie beim WAT Atzgersdorf durch. Dabei leisteten die Wienerinnen bis zuletzt Gegenwehr, ein besser platzierter Wurf hätte in der Schlusssekunde den Ausgleich bedeuten können. So gewann Hypo NÖ die Partie mit 29:28 (14:10) und finalisierte den Double-Gewinn.

"Es war zumindest spannend für die Zuschauer", sagte Hypo-Spielerin Nina Neidhart, die bei den Niederösterreicherinnen herausragte. Der Gewinn des Meistertitels sei "jedes Jahr ein geiles Gefühl", versicherte sie im Interview mit dem ORF-Fernsehen.

Ergebnis WHA-Finale - 2. Spiel (best of three): WAT Atzgersdorf - Hypo NÖ 28:29 (10:14). Endstand in Serie: 0:2