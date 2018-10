„Hyperinflation bei uns unmöglich“

„Droht uns infolge der unorthodoxen EZB Geldpolitik mit Nullzinsen und Anleihenkaufprogramm eine stark ansteigende Inflation?“ Diese Frage versucht im Folgenden Prokurist Roland Rupprechter, MBA, CPM, Leiter Asset Management in der Hypo Bank Vorarlberg, zu beantworten.

Wie wuchtig Inflation auch heute noch ausfallen kann, zeigt sich am Beispiel Venezuelas. Der Internationale Währungsfonds (IWF) unter der Leitung von Christine Lagarde sagt für dieses Jahr eine unvorstellbare Preissteigerung von 1,37 Millionen Prozent voraus. Um sich vorstellen zu können, was eine Millionen Prozent Inflation heißt, rechnet Rupprechter vor: „Würde man beispielsweise für einen neuen Pkw am ersten Tag des Jahres 20.000 Euro bezahlen müssen, so wären es am letzten Tag des Jahres 274 Millionen Euro.“

Wirtschaftlicher Niedergang

Mit der Hyperinflation einher geht ein atemberaubender wirtschaftlicher Niedergang. Der IWF schätzt, dass das Brutto­inlandsprodukt Venezuelas dieses Jahr um 18 Prozent schrumpfen wird. Es wäre das dritte Jahr in Folge, in dem die Wirtschaftsleistung der ölreichen Nation im zweistelligen Bereich abnimmt.

Der Mindestlohn liegt derzeit bei 5,5 Millionen Bolivar im Monat. Das sind umgerechnet 1,50 Dollar. Aber allein für ein Kilo Fleisch muss man schon zehn Millionen Bolivar aufbringen. Und ein Brot kostet mancherorts 1,4 Millionen Bolivar. Die Arbeitnehmer, die den Mindestlohn beziehen, werden also nicht satt und leiden Hunger: Das Durchschnittsgewicht der Venezolaner nahm im letzten Jahr nicht zufällig um 14 Kilogramm ab. Und selbst etwas wohlhabendere Venezolaner geben mittlerweile ihr gesamtes Einkommen nur für Nahrungsmittel aus, es gilt als Luxus, sich neue Kleidung zu kaufen oder auszugehen.

Und Rupprechter weiter: „Wegen der Inflation muss zudem alles Geld schnell ausgegeben werden, weil es binnen Stunden an Wert verliert. Ohnehin gibt es ständig Probleme mit dem Bargeld: Da der höchstwertige Geldschein derzeit eine 100.000-Bolivar-Note ist, geben die Geldautomaten aus Platzgründen pro Person nur 5 Millionen Bolivar aus, was gerade einmal für einige Basis­einkäufe reicht. Da die Geldscheine aber ohnehin so gut wie nichts mehr wert sind, werden sie zweckentfremdet. Findige Handwerker stellen bereits Handtaschen aus ­ihnen her. Die Probleme mit dem Bargeld – wie soll man mit solchen Beträgen rechnen und wo soll man das viele Papier unterbringen – haben mit dazu beigetragen, dass mehr als zwei Drittel aller Zahlungen elektronisch statt­finden. Venezuela erlebt also eine fast bargeldlose Hyper­inflation – ein historisches Novum.“

Wie man am Beispiel Venezuelas sieht, können politische und geldpolitische Fehlentscheidungen selbst ein Land mit den höchsten Ölreserven der Welt in schwere Turbulenzen stürzen.

Kann dies auch im Euroraum passieren? Rupprechter: „Die Antwort ist ganz klar nein. ­Erstens ist die Europäische Zentralbank unabhängig von der Politik der EU-Mitgliedsstaaten. Zweitens strebt die EZB eine Zielinflation von etwa zwei Prozent an, um Preisstabilität zu gewährleisten. Dafür setzt sie alle ihr zur ­Verfügung stehenden Instrumente ein. Mit zuletzt 2,2 Prozent Preisanstieg im Euroraum wurde dieses Ziel erreicht. Dafür verantwortlich war aber nicht die Nullzinspolitik und das vor allem in Deutschland heftig umstrittene Anleihenkaufprogramm der EZB, sondern der starke Ölpreisanstieg in diesem Jahr.

Effekt nicht unterschätzen

Der Effekt von zwei Prozent Inflation bei null Prozent Zins ist aber nicht zu unterschätzen. Eine Einmalzahlung von 100.000 Euro ist bei der Depot­entnahme in 20 Jahren bei zwei Prozent jährlicher Geldentwertung real dann nur noch 67.000 Euro wert.

Bei vier Prozent Geldentwertung bleiben gerade einmal 46.000 Euro übrig. Wer 2030 die gleiche Kaufkraft von heutigen 100.000 Euro erzielen möchte, müsste im Oktober dieses Jahres 232.000 Euro in sein Wertpapierdepot einbringen.

Muss bei Inflation mehr für das Alter angespart werden? „Ja“ – sagt Rupprechter. Der Preisanstieg mindert den realen Wert der Altersvorsorge. Denn je höher die Inflationsrate und je weiter der Beitragszahler vom Pensionseintritt entfernt ist, desto stärker nagt der Anstieg der Lebenshaltungskosten am realen Wert der späteren Leistungen. Die Experten der Hypo empfehlen daher mehr als geplant in einen Fondsansparer oder ein anderes Ansparprodukt einzubezahlen. Eine Möglichkeit ist, den Beitrag jedes Jahr um einen festen Prozentsatz zu steigern. Liegt die Inflationsrate deutlich unter dem gewählten Satz, kann der Ansparer die Erhöhung aussetzen.

Wie ist der Ausblick?