Hütters Monaco nach 3:2 gegen Marseille wieder auf Rang eins

Hütter mit Monaco wieder an Tabellenspitze

Trainer Adi Hütter ist mit AS Monaco am Samstag wieder an die Tabellenspitze der französischen Fußball-Ligue-1 zurückgekehrt. Die Monegassen feierten gegen Olympique Marseille einen 3:2-Heimsieg und profitierten vom 0:0 des Titelverteidigers Paris Saint-Germain auswärts gegen den Vorletzten Clermont, bei dem Muhammed Cham bis zur 85. Minute im Einsatz war. Monaco führt nun einen Punkt vor Brest und je zwei Zähler vor PSG und Nizza.

Am Sonntag trifft Brest auswärts auf Nizza, der Sieger zieht an Monaco vorbei. Für Hütters Club trafen Maghnes Akliouche (8., 52.) und Folarin Balogun (23.), bei den Gästen scorten Iliman Ndiaye (1.) und Samuel Gigot (18.).