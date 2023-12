Hütter startet mit Platz zwei hinter Goggia in Speed-Saison

Cornelia Hütter hat die Speed-Saison mit Platz zwei im Super-G von St. Moritz hinter der überragenden Sofia Goggia eröffnet. Die Steirerin führte am Freitag mit 0,95 Sekunden Rückstand den Rest der Welt hinter Italiens Speed-Queen an, die mit einer draufgängerischen Fahrt bei schlechter Bodensicht wieder einmal unschlagbar war. Auf den Rängen folgten die Schweizerin Lara Gut-Behrami (+1,02) und US-Star Mikaela Shiffrin (+1,08). Nina Ortlieb verletzte sich beim Einfahren.

Venier beschrieb die Schwierigkeiten des ersten von elf Saison-Super-G. "Es ist trügerisch mit den ganzen Wellen. Es kommt keine fehlerfrei runter, aber es lädt zum Attackieren ein." Das war wie gemacht für den brachialen Stil von Goggia. "Ich bin ein bisschen überrascht", sagte die 31-Jährige angesichts des Vorsprungs bei ihrem 23. Weltcupsieg. "Ich war am Limit, konnte nicht immer so viel sehen. Aber ich wohl die Stellen voll auf Zug erwischt."

Wie schmal der Grat ist, zeigte sich beim Angriff ihrer Teamkollegin Elena Curtoni, die nach einer Bodenwelle in der Kompression ausgehoben wurde und hart im Netz einschlug. Die Zweite des Vorjahres schien aber ohne gröbere Verletzungen davongekommen zu sein. Am Samstag steht eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag erneut ein Super-G (jeweils 10.30 Uhr/ORF 1).