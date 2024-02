Hütter mit Monaco im Cup bei Drittligist Rouen gescheitert

Für Adi Hütter hat sein 600. Pflichtspiel als Fußball-Cheftrainer in einer Blamage geendet. Der Vorarlberger musste sich am Donnerstagabend mit AS Monaco im französischen Cup-Achtelfinale beim Drittligisten FC Rouen im Elfmeterschießen mit 5:6 geschlagen geben. Nach der regulären Spielzeit war es 1:1 gestanden, eine Verlängerung gibt es in Frankreich im Cup nur noch im Endspiel.

Folarin Balogun hatte die Monegassen per Elfmeter in Führung gebracht (35.), dem Außenseiter gelang durch Clement Bassin aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Ausgleich (45.+5). Im Elferschießen vergab erst Balogun die Chance alles klar zu machen, ehe Maghnes Akliouche entscheidend scheiterte. In der Ligue 1 ist Monaco zuletzt durch drei Spiele ohne Sieg auf Rang fünf zurückgefallen.