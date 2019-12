Husein Balic wechselt von St. Pölten zum LASK

Fußball-Profi Husein Balic wechselt mit Jahresbeginn 2020 vom SKN St. Pölten zum LASK. Der Mittelfeldspieler, der die ÖFB-Unter-21-Auswahl bei der EM in Italien vertreten hat, einigte sich mit den Athletikern auf einen Vertrag bis 2024. Im Gegenzug wechselt U21-Teamspieler Nicolas Meister vom LASK-Kooperationsclub Juniors OÖ leihweise bis 2021 mit folgender Kaufoption nach St. Pölten.

Balic, an dem mehrere Clubs Interesse gezeigt hatten, entstammt der Akademie Linz und kam über Vorwärts Steyr nach St. Pölten, wo er in der Bundesliga den Durchbruch schaffte. In bisher 62 Bundesligamatches erzielte der 23-Jährige sieben Treffer und gab vier Assists. "Wir freuen uns riesig, dass wir mit Husein Balic einen U21-Nationalteamspieler verpflichten konnten, der genau zu unserer Spielphilosophie passt und jene Mentalität mitbringt, für die der LASK steht", wurde LASK-Vizepräsident Jürgen Werner in einer Aussendung am Montag zitiert.