Hus Nr. 8﻿: Wo die Geschmäcker der Region verschmelzen

Was uns angesprochen hat: In erster Linie hat uns natürlich die einzigartige Küche des Hus Nr. 8 angesprochen. Traditionell und gutbürgerlich, aber mit einer raffinierten Note, lud sie uns auf eine kulinarische Reise ein, die wir so schnell nicht vergessen werden. Doch nicht nur die Gaumenfreuden machen den besonderen Reiz dieses Ortes aus, sondern auch die Atmosphäre, die das Haus umgibt. Die Architektur des Hauses entführt in vergangene Zeiten und lässt Gäste das reiche kulturelle Erbe des Arlbergs hautnah erleben. Dieses Zusammenspiel von kulinarischen Köstlichkeiten und traditionellem Ambiente hat uns auf ganzer Linie begeistert.