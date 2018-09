Hurrikans nähern sich USA und Karibik - Evakuierung nötig

Ein schwerer Hurrikan zieht auf die Südostküste der USA zu. In den Bundesstaaten North Carolina, South Carolina und Virginia sollte noch am Dienstag wegen "Florence" die Evakuierung gefährdeter Küstenbereiche beginnen. Mehr als eine Million Menschen dürften laut Medienberichten betroffen sein.

Ein Jahr nachdem schwere Stürme 2017 die Region heimgesucht hatten, schotteten am Montag die Menschen wieder ihre Häuser ab und kauften die Supermarktregale leer, wie der Sender CNN berichtete. An den Tankstellen bildeten sich Autoschlangen. Weiter südlich im Atlantik bewegte sich Sturm “Isaac” auf die Karibikinseln zu.

Am Dienstag in der Früh (MESZ) war “Florence” schon zu einem gewaltigen Hurrikan der Kategorie 4 mit Windgeschwindigkeiten von 220 Kilometern pro Stunde angewachsen. Das US-Hurrikan-Zentrum in Miami (Florida) erwartete eine weitere Steigerung, bevor “Florence” am Donnerstagabend die Küste erreichen sollte. Die Meteorologen warnten vor lebensbedrohlichen Sturmfluten, extremen Regenfällen und Überschwemmungen. US-Präsident Donald Trump sicherte die Unterstützung der Bundesregierung zu. In den drei gefährdeten Bundesstaaten war vorsichtshalber schon am Sonntag der Notstand ausgerufen worden.