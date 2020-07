Hurrikans "Hanna" und "Douglas" steuern auf USA zu

Der erste Hurrikan der diesjährigen Saison über dem Atlantik steuert auf Texas zu. Tropensturm "Hanna" wurde Samstagfrüh (Ortszeit) zum Hurrikan der niedrigsten Stufe eins erklärt, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum der US-Klimabehörde NOAA mitteilte. Im Pazifik ist unterdessen Hurrikan "Douglas" mit Windgeschwindigkeiten von rund 175 Stundenkilometern in Richtung Hawaii unterwegs.

Ein Auftreffen des Sturms mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern auf Land erwartete die Behörde am Nachmittag oder Abend. Für den Küstenabschnitt von Port Mansfield bis Sargent in Texas wurde eine Warnung vor Sturmfluten erlassen.

Hurrikan "Douglas" ist indes in Richtung Hawaii unterwegs. Das Hurrikan-Zentrum erwartete allerdings, dass sich der Hurrikan der Stufe zwei abschwächt. Der Vorhersage zufolge soll er in der Nacht auf Sonntag in der Nähe der größten Inseln Hawaiis sein - dann als Sturm knapp unterhalb der Hurrikan-Schwelle.