Hurrikan "Lane" löst Überschwemmungen auf Hawaii aus

Hurrikan "Lane" hat im US-Bundesstaat Hawaii am Freitag für sintflutartige Regenfälle gesorgt und Erdrutsche und "katastrophale" Überflutungen ausgelöst. Die Katastrophenschutzbehörde Fema warnte die Bürger vor der wuchtigen Kraft des Wirbelsturms. Laut Wettervorhersage sollte "Lane" am späten Freitagabend (Ortszeit) die Hauptinseln Hawaiis treffen oder ihnen zumindest "gefährlich nahe" kommen.

Bereits Stunden vor dem Eintreffen des Hurrikans meldete die US-Wetterbehörde Windstärken von mehr als 195 Kilometer pro Stunde. In einigen Gebieten des Bundesstaates seien bis zu 100 Zentimeter Niederschlag möglich, hieß es. Die US-Fluggesellschaft United Airlines strich für Freitag alle Flüge am Kahului-Flughafen auf der Insel Maui. Der oberste Katastrophenschützer Brock Long warnte vor möglicherweise lang anhaltenden Stromausfällen und “erheblichen Auswirkungen” auf die Infrastruktur.

Einsatzkräfte bereiteten unterdessen 16 Notunterkünfte vor, 19 weitere sollten noch aufgebaut werden. US-Präsident Donald Trump, der am Donnerstag bereits den Notstand auf Hawaii ausgerufen hatte, forderte die Bewohner der Inseln auf, sich in Sicherheit zu bringen. Rund 1.500 Menschen hätten sich bereits in den Notunterkünften eingefunden, hauptsächlich im Bereich der Hauptstadt Honolulu, sagte Brad Kieserman vom Amerikanischen Roten Kreuz.