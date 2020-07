Hurrikan "Isaias" nähert sich den Bahamas und Florida

Der Tropensturm "Isaias" hat sich zu einem Hurrikan der Kategorie 1 ausgeweitet und zog mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern auf die Bahamas und den besonders stark vom Coronavirus betroffenen Bundesstaat Florida zu. Das US-Hurrikan-Zentrum NHC rechnete in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) damit, dass der Hurrikan binnen der kommenden 48 Stunden weiter an Stärke zunehmen wird.

"Isaias" dürfte am Wochenende in Florida an Land treffen. In der Dominikanischen Republik kam durch den Sturm bereits ein Mensch ums Leben, Flüsse traten über die Ufer. Auch Puerto Rico wurde getroffen, dort gab es Überschwemmungen, tausende Menschen waren zudem ohne Strom.