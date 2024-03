Hürdensprinterin Strametz im Hallen-WM-Semifinale out

Sprinterin Karin Strametz ist am Schlusstag der Hallen-WM in Glasgow wie erwartet im Semifinale über 60 m Hürden ausgeschieden. Die Steirerin drückte ihren persönlichen Rekord am Sonntag allerdings um drei Hundertstel auf 8,00 Sek., womit die 25-Jährige als 13. nur knapp das Final-Ticket verpasste. Als Fünfte ihres Laufs fehlten Strametz nur fünf Hundertstel auf eine Top-8-Platzierung. Im Finale verbesserte Devynne Charlton aus den Bahamas ihren Weltrekord auf 7,65 Sekunden.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Lauf. Die eine Hundertstel, die mir zu einer 7er-Zeit gefehlt hat, habe ich sicher auf den ersten beiden Hürden liegen gelassen", sagte Strametz und blickte zuversichtlich in die kommenden Monate. "Ich weiß, wo ich noch Potenzial für die Zukunft habe, das und die guten Zeiten stimmen mich für die Freiluftsaison sehr zuversichtlich." Nur Beate Schrott war 2013 in 7,96 Sek. noch schneller.

Damit durften die ÖLV-Athleten zum Abschluss der Weltmeisterschaften ein positives Fazit ziehen. Sprinterin Susanne Gogl-Walli hatte am Samstag mit einem neuen ÖLV-Rekord im Finale über 400 m den sechsten Platz belegt, tags zuvor holte Mehrkämpferin Verena Mayr als Fünfte im Fünfkampf wertvolle Punkte für die Olympia-Qualifikation. Auch Sprinter Markus Fuchs reiste mit einer neuen persönlichen Bestleistung über 60 m und einem zehnten Rang aus Schottland ab.

"Die Mannschaft hat absolute Topleistungen in Finale und Semifinals in Form von vielen Bestleistungen und Rekorden abgeliefert", sagte Sportdirektor Gregor Högler zufrieden. "Alle haben gezeigt, dass sie in der Kernsportart aller olympischen Sportarten absolute Weltklasse sind. Ich bin stolz auf das gesamte Team und konnte schon den olympischen Spirit spüren. Die Freiluftsaison kann kommen."