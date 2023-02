Hundesteuer sorgt für Diskussionen

In Meiningen sorgte die Hundesteuer in der Vergangenheit für Diskussionen in der Gemeindevertretung

In Meiningen sorgte die Hundesteuer in der Vergangenheit für Diskussionen in der Gemeindevertretung ©Michael Mäser

In Meiningen sorgte die Hundesteuer in der Vergangenheit für Diskussionen in der Gemeindevertretung ©Michael Mäser

In der Gemeindevertretung von Meiningen wurde in der Vergangenheit auch über die Abschaffung der Hundesteuer abgestimmt.

Meiningen. Grundsätzlich wird für das Halten von Hunden eine Abgabe eingefordert, wobei die Höhe und die Bestimmungen dazu in der jeweiligen Gemeindevertretung beschlossen wird. In Meiningen wurde dazu die neue Hundeabgabenverordnung in der letzten Gemeindevertretungssitzung beschlossen.

Hunde sind Familienmitglieder und kein Luxusgut

Für eine Abschaffung der Hundesteuer in Meiningen hat dazu im Vorfeld bereits die Liste Koch plädiert. „Hunde sind Familienmitglieder und kein Luxusgut. Andere Tierbesitzer müssen keine Steuern bezahlen, das ist Diskriminierung“, so Karlheinz Kopf in seinem Antrag. Die gesetzliche Grundlage für die Hundesteuer in Vorarlberg stamme dabei aus dem Jahr 1875 und sei nicht mehr zeitgemäß, zeigt Kopf weiter auf. „Es gibt nur noch vier Länder in Europa mit Hundesteuer, selbst in Graz wurde die Hundesteuer 2019 abgeschafft“, so der Listenvorsitzende. Der Antrag der Liste Koch, die Hundesteuer abzuschaffen, wurde allerdings in der Gemeindevertretung von Meiningen von der ÖVP, FPÖ und der Bürgerbewegung Meiningen abgelehnt.

Abschaffung mehrheitlich abgelehnt