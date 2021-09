Hundertwasser-Schwerpunkt am Wochenende

Gleich zwei Jubiläen rund um Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) stehen am Wochenende an: Das Kunst Haus Wien feiert seinen 30. Geburtstag, während die von Hundertwasser gestaltete Müllverbrennungsanlage Spittelau ihr 50-jähriges Jubiläum begeht. Gemeinsamer Titel der dreitägigen Aktivitäten: "Hundertwasser bewegt". Verbunden werden die beiden Hundertwasser-Bauten über den Donaukanal, weshalb hier zahlreiche geführte Touren geplant sind.

Das gebotene Programm steht dabei ganz im Zeichen von Kunst und Ökologie und bietet Vorträge zum Klimaschutz, eine Walking Gallery sowie Zitate Hundertwassers zum Mitnehmen. Den Auftakt macht am Freitag um 19 Uhr der Vortrag "Stadt. Land. Klima" des Klimaökonomen Gernot Wagner, gefolgt von einem Auftritt des (Klima)beschwerdechors um 20.15 Uhr. Der Samstag bietet von 10 bis 16 Uhr stündliche Führungen entlang des Donaukanals durch "Austria Guides for Future", thematisch widmet man sich der Ökologie. Um 11 sowie um 15 Uhr gibt es die Führung "Hundertwasser aus erster Hand", mit der "Walking Gallery" werden Hundertwasser-Werke im Gehen präsentiert. Um 16.30 Uhr folgt der Vortrag "Ökologie als Kunst?" von Bernd Lötsch. Darüber hinaus können Hundertwasser-Zitate im Stadtraum "gepflückt" werden. Im Rahmen der "Langen Nacht der Museen" finden u.a. "Blitzführungen" durch das Museum Hundertwasser sowie aktuellen Ausstellungen im Kunst Haus statt. Auch am Sonntag stehen zahlreiche Führungen noch einmal auf dem Programm.