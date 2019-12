Hundertwasser, Beethoven, Pillhofer: Leopold Museum 2020

Egon Schiele und die Wiener Moderne stehen im Programm des Wiener Leopold Museums 2020 in Beziehung zu Friedensreich Hundertwasser, zu Ludwig van Beethoven, zu Erwin Osen und Josef Pillhofer. "Innovative Themen, internationale Kontextualisierung" sowie das Entdecken fast vergessener Positionen gab Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger in der Jahrespressekonferenz als Parolen aus.

"Unser Erfolgsrezept ist zuallererst die Sammlung", so Wipplinger heute, Mittwoch. "Aber auch unsere interdisziplinären und intermedialen Ansätze." Querverbindungen gibt es im kommenden Jahr zu Medizin und klassischer Musik, zu Bühnenbild und Gebrauchsgrafik. Und mit der Sammlung Emil Bührle ist erneut eine blockbusterverdächtige Privatsammlung zu Gast. Heidi Horten und das Klimt- und Schiele-Jubiläum hatten dem Haus 2018 eine Rekordbesucherzahl gebracht, 2019 wird man mit ca. 420.000 Besuchern um rund 100.000 darunter liegen und dennoch das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Hauses schreiben. Etwa ein Viertel der Besucher kommt aus dem Inland.

Als Besuchermagnet könnte bereits die erste Eröffnung des kommenden Jahres dienen: Mit "Hundertwasser - Schiele" (20.2.-31.8.) stellt man einen der prominentesten Schiele-Fans in den Fokus. Zwar trennt ein Jahrzehnt ihre beiden Biografien, doch erkannte Hundertwasser in seinem Idol einen geistigen Ziehvater. Themen wie der Vergänglichkeit widmeten sie sich nur auf den ersten Blick mit unterschiedlichen Mitteln, wie Gegenüberstellungen zeigen. Hundertwassers Schiele-Faszination erkundete man für die Schau auch im Archiv seiner Privatstiftung.

Überraschendes Archivmaterial war der Ausgangspunkt der Schau zum Bühnenbildner und Gebrauchsgrafiker Emil Pirchan (30.5.-21.9.). Sein Enkelsohn machte den Fund am Dachboden, "tatsächlich eine Entdeckung", wie Kurator Ivan Ristic unterstrich. Der Otto-Wagner-Schüler und "echter Tausendkünstler" war maßgeblich an der Wende von der illusionistischen zur expressionistischen Bühnengestaltung beteiligt, legte in seinen etwa 1.500 Plakaten Wert auf Reduktion und Farbflächen und verbrachte viele Jahre als Professor der Bildenden in Wien.